Atalanta, nuovo positivo nel gruppo squadra: il comunicato (Di martedì 11 gennaio 2022) Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022)B.C. comunica che un membro delè risultatoal Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. L'articolo

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - Atalanta_BC : Iniziamo alla grande il nuovo anno!!! ?? We start the year with a bang!!! ?? @Plus500 #UdineseAtalanta #SerieATIM… - 1926_cri : RT @sportface2016: +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia… - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Atalanta, nuovo positivo nel gruppo squadra: il comunicato - Antolinterista : RT @sportface2016: +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia… -