Asteroide passerà vicinissimo alla nostra Terra: è grande come 3 grattacieli (Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo 18 gennaio un Asteroide gigantesco sfiorerà l'atmosfera terrestre. Secondo gli esperti si tratta di un corpo due volte e mezzo più grande dell'Empire State Building. Lo spaventoso Asteroide si chiama (7482) 1994 PC1 e farà il suo passaggio ravvicinato alle 22:51, ora italiana. Asteroide (7482) 1994 PCI (NASA) – curiosauro.it(7482) 1994 PC1, l'Asteroide che lambirà la Terra il 18 gennaio 2021 Dunque, in Italia, saranno le 22:51 del 18 gennaio 2021 quando l'Asteroide (7482) 1994 PC1 sfreccerà accanto al nostro pianeta a una velocità pari a venti chilometri al secondo. grande quasi come tre grattacieli e con un diametro di un chilometro, l'Asteroide ha un po' spaventato gli osservatori.

Agenzia_Ansa : Un asteroide da 1 chilometro saluterà la Terra il 18 gennaio. Nessun pericolo, passerà a distanza di sicurezza.… - EliBonora : Un grande #asteroide sta per far visita alla #Terra Passerà a distanza di assoluta sicurezza ma è classificato com… - mauro_big_pingu : @AlbertHofman72 Si, però non hanno considerato l’asteroide che alle 09,17 passerà nella costellazione del cane proc… - CiccioniSe : RT @Agenzia_Ansa: Un asteroide da 1 chilometro saluterà la Terra il 18 gennaio. Nessun pericolo, passerà a distanza di sicurezza. #ANSA ht… - Iaya68 : RT @Agenzia_Ansa: Un asteroide da 1 chilometro saluterà la Terra il 18 gennaio. Nessun pericolo, passerà a distanza di sicurezza. #ANSA ht… -