Assenze e occupazioni | la scuola a Milano riparte a metà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assenze occupazioni

leggo.it

A Milano e in Lombardia le lezioni sono ricominciate, ma è una partenza a metà. Molti gli istituti alle prese con tantee molte le proteste dei ragazzi sia per difendere la scuola in presenza ma anche per dire no al ritorno in aula. 'È giusto tornare e provare e vedere come andrà a finire', dicono alcuni ......la fragorosa ripresa economica del Paese che può essere rallentata o interrotta dalledi ...l'intensità e la qualità dell'assistenza sanitaria a causa della distrazione dalle normali...Gap del 37,5%: metalmeccanica e trasporti i comparti con i maggiori problemi. I sindacati: «Regolarizzino i precari» ...A Milano e in Lombardia le lezioni sono ricominciate, ma è una partenza a metà. Molti gli istituti alle prese con tante assenze e molte le proteste dei ragazzi sia per ...