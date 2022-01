Assemblea Capitolina, cordoglio per Sassoli dalle forze politiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Nel corso della seduta di oggi dell’Assemblea Capitolina David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso questa mattina, è stato ricordato da tutti i rappresentanti dei gruppi dell’aula. Parole per lui sono state spese dai consiglieri Andrea De Priamo (Fdi), Dario Nanni (Lista Calenda-Azione), Paolo Ciani (Demos), Giovanni Caudo (Roma Futura), Marco Di Stefano (Udc-Forza Italia), Alessandro Luparelli (Sinistra Civica ecologista), Fabrizio Santori (Lega), Nando Bonessio (Europa Verde ecologista), Giorgio Trabucco (Lista civica Gualtieri) oltre che da Valeria Baglio (Pd) e dalla presidente dell’aula Svetlana Celli. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Nel corso della seduta di oggi dell’David, il presidente del Parlamento europeo scomparso questa mattina, è stato ricordato da tutti i rappresentanti dei gruppi dell’aula. Parole per lui sono state spese dai consiglieri Andrea De Priamo (Fdi), Dario Nanni (Lista Calenda-Azione), Paolo Ciani (Demos), Giovanni Caudo (Roma Futura), Marco Di Stefano (Udc-Forza Italia), Alessandro Luparelli (Sinistra Civica ecologista), Fabrizio Santori (Lega), Nando Bonessio (Europa Verde ecologista), Giorgio Trabucco (Lista civica Gualtieri) oltre che da Valeria Baglio (Pd) e dalla presidente dell’aula Svetlana Celli. (Agenzia Dire)

