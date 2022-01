Ascolti tv, “Non mi lasciare” si aggiudica la serata di lunedì 10 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Meglio per share la puntata del Grande Fratello Vip Si impone, negli Ascolti di lunedì 10 gennaio, la fiction Rai, “Non mi lasciare”. La serie con Vittoria Puccini si aggiudica la serata con 4.561.000 spettatori pari al 20.3% di share. Alle spalle per spettatori, l’appuntamento serale de “Il Grande Fratello Vip” con 3.375.000 spettatori con uno share del 21.4% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.000.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 935.000 spettatori pari al 4.4% . Ancora in leggero calo, su Rai3 Report è visto da 1.907.000 spettatori con l’8.4% . Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 793.000 spettatori (4.4%). Su La7 The International registra 680.000 spettatori (3%). L'articolo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Meglio per share la puntata del Grande Fratello Vip Si impone, neglidi10, la fiction Rai, “Non mi”. La serie con Vittoria Puccini silacon 4.561.000 spettatori pari al 20.3% di share. Alle spalle per spettatori, l’appuntamento serale de “Il Grande Fratello Vip” con 3.375.000 spettatori con uno share del 21.4% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.000.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 935.000 spettatori pari al 4.4% . Ancora in leggero calo, su Rai3 Report è visto da 1.907.000 spettatori con l’8.4% . Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 793.000 spettatori (4.4%). Su La7 The International registra 680.000 spettatori (3%). L'articolo ...

