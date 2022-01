Ascolti Grande Fratello Vip 6 | trentatreesima puntata | auditel del 10 gennaio | Signorini contro la fiction Rai

(Di martedì 11 gennaio 2022)TV – Ieri sera, lunedì 10, ilVip si è dovuto scontrare con “Non mi lasciare”, la nuovadi Rai1 con Vittoria Puccini: chi ha avuto la meglio? Ecco i datiVip,Rai1, Non mi lasciare: 4.561.000 spettatori (share 20,32%) Canale 5,Vip: 3.375.000 spettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rai1, Non mi lasciare: 4.561.000 spettatori (share 20,32%) Canale 5, Grande Fratello Vip: 3.375.000 spettatori (share 21,38%) Rai3, Report: 1.907.000 spettatori (share 8,39%) Rai2, Delitti in Paradiso: 1.111.000 spettatori (share 4,52%) Italia 1, Freedom - Oltre il Confine

Ascolti tv di lunedì 10 gennaio 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Non mi lasciare" contro "Grande Fratello Vip 6". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 10 gennaio 2022?