Arsenal: offerta choc per Vlahovic, pronti 180 milioni di euro (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Arsenal vuole Vlahovic della Fiorentina a tutti i costi ed è pronto a sborsare una cifra altissima per il giovane: la trattativa Secondo fonti di stampa vicino al club inglese, il consiglio di amministrazione dell'Arsenal ha dato il via libera per presentare un'offerta davvero stratosferica in far vestire la propria maglia a Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic (Getty Images)L'attaccante sembra non aver intenzione di restare né con la Fiorentina né in Italia e il sogno Premier sarebbe adatto alle proprie ambizioni. Ma tra commissioni, soldi per l'acquisto e ingaggio la cifra in totale è altissima e gli ostacoli non mancano. L'Arsenal, però, ha intenzione di superarli tutti, a partire dalla concorrenza delle altre società.

