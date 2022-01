Arriva «Sky Cinema 4K», il primo canale dedicato al cinema in 4K (Di martedì 11 gennaio 2022) Sky cinema 4K Il 28 gennaio 2022 nasce il primo canale televisivo italiano interamente dedicato al cinema in 4K HDR ed è di Sky. Si chiamerà Sky cinema 4K e sarà disponibile sul canale 313, visibile senza costi aggiuntivi (anche on demand) per tutti i clienti Sky cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD. Sky cinema 4K: tutti i film in palinsesto Con oltre 120 film alla data di lancio, Sky cinema 4K offrirà un palinsesto completo, dai grandi classici ai più recenti successi in prima visione, tra cui Fast & Furious 9, il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel; Come un gatto in ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022) Sky4K Il 28 gennaio 2022 nasce iltelevisivo italiano interamentealin 4K HDR ed è di Sky. Si chiamerà Sky4K e sarà disponibile sul313, visibile senza costi aggiuntivi (anche on demand) per tutti i clienti Skycon Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD. Sky4K: tutti i film in palinsesto Con oltre 120 film alla data di lancio, Sky4K offrirà un palinsesto completo, dai grandi classici ai più recenti successi in prima visione, tra cui Fast & Furious 9, il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel; Come un gatto in ...

