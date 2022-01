Arezzo, bimbo investito mentre va a scuola: automobilista si costituisce. Denunciato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha deciso di presentarsi spontaneamente alla Polizia Municipale di Arezzo l'uomo che martedì 11 gennaio 2022, intorno alle 7,30 del mattino, era alla guida del furgone che ha investito un bimbo di 7 anni che stava andando a scuola. L'uomo, 50enne, non si era fermato a prestare soccorso. E' stato Denunciato per omissione di soccorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha deciso di presentarsi spontaneamente alla Polizia Municipale dil'uomo che martedì 11 gennaio 2022, intorno alle 7,30 del mattino, era alla guida del furgone che haundi 7 anni che stava andando a. L'uomo, 50enne, non si era fermato a prestare soccorso. E' statoper omissione di soccorso L'articolo proviene da Firenze Post.

