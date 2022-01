Ares Gate, sequestrati 5 milioni di euro ad Alberto Tarallo. L’accusa: «Falsificato il testamento di Losito» (Di martedì 11 gennaio 2022) Alberto Tarallo L’attività degli inquirenti ha portato a un nuovo sviluppo sul caso Ares. La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Roma, ha sequestrato beni per poco meno di 5 milioni di euro al produttore televisivo Alberto Tarallo, per anni compagno del compianto sceneggiatore Teodosio Losito. L’uomo – a quanto si apprende – è indagato con L’accusa di falsità in testamento olografo e falsità in scrittura privata. Secondo L’accusa, per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi, Tarallo avrebbe scritto un falso testamento del compagno Teodosio Losito, imitandone la calligrafia e la firma, in cui ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)L’attività degli inquirenti ha portato a un nuovo sviluppo sul caso. La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Roma, ha sequestrato beni per poco meno di 5dial produttore televisivo, per anni compagno del compianto sceneggiatore Teodosio. L’uomo – a quanto si apprende – è indagato condi falsità inolografo e falsità in scrittura privata. Secondo, per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi,avrebbe scritto un falsodel compagno Teodosio, imitandone la calligrafia e la firma, in cui ...

