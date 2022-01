Ares Gate, Alberto Tarallo ha falsificato il testamento di Teo Losito? Sequestrati 5 milioni di euro (Di martedì 11 gennaio 2022) Il testamento di Teo Losito sarebbe falso: secondo la procura di Roma Alberto Tarallo avrebbe imitato sia la firma che la grafia dell'ex compagno morto nel 2019. Nuovo capitolo dell'Ares Gate: il produttore Alberto Tarallo avrebbe falsificato il testamento di Teo Losito. La Procura di Roma ha disposto il sequestro di beni a Tarallo per 5 milioni di euro. Secondo l'ipotesi investigativa il produttore avrebbe contraffatto il documento per frodare i legittimi eredi del compagno. Teo Losito è stato ritrovato morto l'8 gennaio 2019 nella sua casa di Roma, il suo suicidio era stato archiviato ma una conversazione tra Rosalinda Cannavò, in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildi Teosarebbe falso: secondo la procura di Romaavrebbe imitato sia la firma che la grafia dell'ex compagno morto nel 2019. Nuovo capitolo dell': il produttoreavrebbeildi Teo. La Procura di Roma ha disposto il sequestro di beni aper 5di. Secondo l'ipotesi investigativa il produttore avrebbe contraffatto il documento per frodare i legittimi eredi del compagno. Teoè stato ritrovato morto l'8 gennaio 2019 nella sua casa di Roma, il suo suicidio era stato archiviato ma una conversazione tra Rosalinda Cannavò, in ...

AneMiavb : Il rapporto verahahaahahahahahahahahahhahahahahahahahahahhah è tipo l'ares gate sta roba #gfvip - salvatrash1 : @Garbino_ No fino a novembre/dicembre era davvero tanto roba tra franceska, myriam, matilde, le due stanze, l'ares… - Alessan07633755 : Eva doveva parlare del ares gate ma è uscita basciano lo fanno rimanere per le ship il triangolo con Jessica e.....… - ThabataCartes2 : @03Tommysala @Iperborea_ Solo xché eva non voleva tirare fuori il caso ares gate chiesto dal gfvip quindi fatta fuo… - sabe018 : @Agent__Beast Pensa far entrare un personaggio come EVA GRIMALDI per farla parlare dell'Ares Gate... Io basito. -