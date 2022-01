Antonella Mosetti spiazza i follower, il nuovo look divide: “Meravigliosa anche così” – FOTO (Di martedì 11 gennaio 2022) Un bel cambio di stile per Antonella Mosetti: ma ai suoi follower la conduttrice romana piace anche con questo nuovo stile che ne esalta i lineamenti mediterranei. Dieci e lode! La mora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 gennaio 2022) Un bel cambio di stile per: ma ai suoila conduttrice romana piacecon questostile che ne esalta i lineamenti mediterranei. Dieci e lode! La mora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AlessandroTurko : Vi sparo qualche nome per un #GFVip da URLO : Antonella Mosetti, Tina Cipollari, Guendalina Tavassi…. Ne vogliamo dire altri..? - semprequi8 : @Betty36174919 In questa edizione avrei fatto entrare dinuovo una Antonella Mosetti o la figlia Asia. Soleil sarebbe durata 2 puntate ???? - Grazia11056378 : RT @LDelweb: ma antonella mosetti al posto di sonia bruganelli no vero ? #gfvip #FUORIKATIA #fuorisoleil - itsb4itneybitch : ANTONELLA MOSETTI - margotsbullock : il like di antonella mosetti sempre presente ?????? -