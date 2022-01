Antonella Clerici, che lavoro fa il compagno Vittorio Garrone? Per lui ha cambiato vita (Di martedì 11 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vittorio Garrone è l’uomo che è accanto ad Antonella Clerici. Ecco di cosa si occupa il compagno di una delle conduttrici più amate e seguite della televisione. Da ormai tantissimi anni Antonella Clerici occupa un posto speciale nei cuori del pubblico italiano. I suoi programmi sono sempre premiati dai dati auditel, sinonimo di quanto gli Leggi su youmovies (Di martedì 11 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’uomo che è accanto ad. Ecco di cosa si occupa ildi una delle conduttrici più amate e seguite della televisione. Da ormai tantissimi annioccupa un posto speciale nei cuori del pubblico italiano. I suoi programmi sono sempre premiati dai dati auditel, sinonimo di quanto gli

Advertising

telodogratis : David Sassoli, il dolore di Antonella Clerici: “Eravamo giovani, avevamo tutta la vita davanti” - infoitcultura : Antonella Clerici annuncia la morte di una collega in diretta: finisce in un brutto pianto - luca_baldoni00 : a-an-antonella clerici??!? - zazoomblog : Antonella Clerici sgancia la bomba: “Ho corteggiato LUI per il Festival di Sanremo” - #Antonella #Clerici #sgancia… - GugBiondo : RT @RaiPremium: Alle 21.20 6^ appuntamento con Antonella Clerici che conduce 'The Voice Senior' #thevoicesenior -