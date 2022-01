Antonella Clerici, avete mai visto la sua casa nel bosco? È una favola (Di martedì 11 gennaio 2022) Antonella Clerici è uno dei personaggi più amati della televisione. Ma avete mai visto la sua casa nel bosco? È spettacolare. Ecco com’è e dove si trova. Getty ImagesNonostante gli anni passano e le stagioni televisive si rincorrono, l’affetto e l’amore del pubblico per Antonella Clerici non si affievolisce, semmai aumenta. La conduttrice infatti è uno dei volti più amati del piccolo schermo, capace di cimentarsi in trasmissioni del mezzogiorno come quelle in prima serata. Dopo aver lasciato non senza polemiche del pubblico La prova del cuoco ed essersi presa una pausa dalla televisione, Antonella è tornata da protagonista nel palinsesto di Rai Uno. Si è ripresa il mezzogiorno con un nuovo programma di cucina, È ... Leggi su chenews (Di martedì 11 gennaio 2022)è uno dei personaggi più amati della televisione. Mamaila suanel? È spettacolare. Ecco com’è e dove si trova. Getty ImagesNonostante gli anni passano e le stagioni televisive si rincorrono, l’affetto e l’amore del pubblico pernon si affievolisce, semmai aumenta. La conduttrice infatti è uno dei volti più amati del piccolo schermo, capace di cimentarsi in trasmissioni del mezzogiorno come quelle in prima serata. Dopo aver lasciato non senza polemiche del pubblico La prova del cuoco ed essersi presa una pausa dalla televisione,è tornata da protagonista nel palinsesto di Rai Uno. Si è ripresa il mezzogiorno con un nuovo programma di cucina, È ...

Advertising

infoitcultura : È sempre mezzogiorno, arriva la notizia di un lutto in diretta: Antonella Clerici si commuove - telodogratis : David Sassoli, il dolore di Antonella Clerici: “Eravamo giovani, avevamo tutta la vita davanti” - infoitcultura : Antonella Clerici annuncia la morte di una collega in diretta: finisce in un brutto pianto - luca_baldoni00 : a-an-antonella clerici??!? - zazoomblog : Antonella Clerici sgancia la bomba: “Ho corteggiato LUI per il Festival di Sanremo” - #Antonella #Clerici #sgancia… -