Angela Cossellu a.d., cambio al vertice di Eur Spa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il ministero dell'Economia e delle Finanze sceglie Angela Cossellu come amministratore delegato di Eur Spa. La società è partecipata proprio dal Mef, che ne detiene il 90 per cento del capitale, e dal Comune di Roma che possiede il restante 10 per cento. La Cossellu proviene da Aon, dove ricopre il ruolo di non executive director, e in passato è stata un manager apicale di Vodafone e Zurich. Prende il posto di Antonio Rosati. Con l'a.d. scelto dal ministero di via Venti Settembre la nomina del presidente viene lasciata all'amministrazione capitolina, che punta su Marco Simoni. Uomo di fiducia del sindaco, e ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

