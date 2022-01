Anemia | lo specialista | “Come riconoscerla | prevenirla e curarla”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022) Facile affaticabilità, pallore, mancanza di respiro, sono alcuni dei sintomi dell’da carenza di ferro, la più frequente tra i tipi diche interessa in particolare le donne giovani fertili e gli anziani.si diagnostica e soprattutto cosa si può fare per evitarla? Ne parliamo con il dottor Andrea D’Alessio, responsabile dell’unità operativa di medicina interna e oncologia del Policlinico San Marco – Gruppo San Donato. Dottor D’Alessio, cos’è l’? L’è una condizione in cui si verifica una riduzione dei livelli di emoglobina, proteina di colore rosso che si trova nei globuli rossi, la cui funzione è trasportare l’ossigeno in tutti i tessuti dell’organismo attraverso il sangue. La più comune forma diè quella da carenza di ferro, ma ne esistono anche ...