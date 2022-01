Andrea Montaneri | Rinasco Da Zero | il Bestseller su come affrontare le sfide della vita

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Milano, 11.01.2022 – Si calcola che in Italia l’1% circapopolazione sia affetto da malattie neuromuscolari; questa percentuale equivale grosso modo al 10% di tutti gli ammalati neurologici e, per quanto si cerchi una cura, molte persone affette da queste malattie ne sono debilitate e spesso si lasciano abbattere e non provano neanche a raggiungere i propri obiettivi. L’autore di questo libro ha scoperto di soffrire di distrofia muscolare a 15 anni, dopo un’infanzia passata ad aiutare e sostenere la madre affetta dalla medesima malattia, e nonostante ciò non si è mai dato per vinto. Per tutte quelle persone che credono di non potercela fare, per un mindset sbagliato o per problemi motori, esce oggi il libro diDARiconoscere Gli Ostacoli ...