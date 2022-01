Andrea Iannone | Gianmaria lo cita contro Soleil | “Hai organizzato una paparazzata con lui”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Adieri pomeriggio sono sicuramente fischiate le orecchie, dato che è statoto daAntinolfi durante un battibecco conSorge. Il fatto è successo in veranda poche ore prima della diretta., con tono provocatorio, ha detto rivolgendosi a: “Tu ti dimentichi che in questo mondo sei entrato da due giorni e puoi pensare di fare il furbo. Io so tutto. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu“. Ovviamente l’imprenditore ha immediatamente risposto: “E tu perché haiunacon“. La Sorge non ha risposto.Sorge paparazzati ...

Advertising

EArilli : @Butterflyknif19 @ale_jess_gfvip Veramente Gianmaria ha detto che quella che fa gossip è lei e ha nominato la falsa… - Skq7qZ : RT @catilvester: #gfvip soledad che provova gianpalo col finto gossip dicendo che sa tutto di lui... Ma gianpalo la zittisce dicendo che sa… - catilvester : #gfvip soledad che provova gianpalo col finto gossip dicendo che sa tutto di lui... Ma gianpalo la zittisce dicendo… - Valee_82 : RT @Nico99465938: @ssolskeen @arabrab_a Che Alfonso stesso smentì il fatto che Gianmaria chiamo i paparazzi per farsi fotografare con Belen… - Nico99465938 : @wilmington_girl Ma se quando l’ha pescata Gianmaria, Soleil ha cominciato a ballare per tutta la casa facendo inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

AutoMotoriNews

'entra' al GF Vip ma solo nei discorsi tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi . I due ex fidanzati, infatti, poco prima della nuova puntata si sono ritrovati coinvolti in una lite come ...E non manca una stoccata a Selvaggia Lucarelli, protagonista di scontri su Covid e green pass con Marco Melandri, oltre che, a "Ballando con le stelle", con: "Ah, queste che alzano le ...C’è qualcosa che non va”. E non manca una stoccata a Selvaggia Lucarelli, protagonista di scontri su Covid e green pass con Marco Melandri, oltre che, a “Ballando con le stelle”, con Andrea Iannone: ...Belen Rodriguez si mostra in bikini più bella che mai: una visione paradisiaca che incanta tutti i fan. Instagram esplode, l'argentina è più bella che mai ...