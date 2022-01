Andrea Drago, quando la passione per la fotografia diventa professione (Di martedì 11 gennaio 2022) di Cristina Salzarulo Oggi la fotografia è semplice e veloce, basta accendere il proprio cellulare per immortalare in un attimo i momenti che vogliamo custodire con noi per sempre senza nessuna fatica, ma parliamo con chi, da una semplice passione, ha costruito il lavoro dei suoi sogni: Andrea Drago, 21 anni, Fotografo Partiamo dalle basi, come è nata la sua passione, e come l’ha trasformata in lavoro? “Sono sempre stato un bambino curioso e molto attivo, ma la vera passione è nata intorno ai quindici anni, quando ho iniziato a scattare le prime foto con il telefono. Il mondo della fotografia mi ha affascinato dal primo momento ed ero contento di cosa riuscivo a creare; volevo sperimentare sempre più, e quando la fotocamera del ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Cristina Salzarulo Oggi laè semplice e veloce, basta accendere il proprio cellulare per immortalare in un attimo i momenti che vogliamo custodire con noi per sempre senza nessuna fatica, ma parliamo con chi, da una semplice, ha costruito il lavoro dei suoi sogni:, 21 anni, Fotografo Partiamo dalle basi, come è nata la sua, e come l’ha trasformata in lavoro? “Sono sempre stato un bambino curioso e molto attivo, ma la veraè nata intorno ai quindici anni,ho iniziato a scattare le prime foto con il telefono. Il mondo dellami ha affascinato dal primo momento ed ero contento di cosa riuscivo a creare; volevo sperimentare sempre più, ela fotocamera del ...

Andrea Drago, quando la passione per la fotografia diventa professione

