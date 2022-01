Andrea Costa: “Riduzione capienza stadi? Condivido la posizione di Draghi” (Di martedì 11 gennaio 2022) Sulla Riduzione della capienza degli stadi “Condivido la posizione del premi Draghi, che sostanzialmente ha fatto un appello alla Lega Calcio, un appello alla responsabilità vista la situazione dei contagi che deve essere sorvegliata. La presenza di 40mila tifosi in uno stadio di calcio può essere una criticità. La Lega ha fatto una scelta che aiuta a contenere i contagi. Una soluzione di buon senso e responsabile”. A parlare è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, rispondendo alla domanda sulla decisione di ridurre la capienza degli stadi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Sulladelladegliladel premi, che sostanzialmente ha fatto un appello alla Lega Calcio, un appello alla responsabilità vista la situazione dei contagi che deve essere sorvegliata. La presenza di 40mila tifosi in unoo di calcio può essere una criticità. La Lega ha fatto una scelta che aiuta a contenere i contagi. Una soluzione di buon senso e responsabile”. A parlare è il sottosegretario alla Saluteospite di ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, rispondendo alla domanda sulla decisione di ridurre ladegli. SportFace.

