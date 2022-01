Anche l’Oms contro chiusure scuola | “Sono la prima cosa da riaprire”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – ” Le scuole devono essere l’ultimo posto a chiudere e il primo a”. Non lo dice un ultrà non vaccinato, ma, come riporta l’Agi. Scuole daperÈ il direttore delEuropa, Hans Kluge a lanciare l’appello: “Lasciare le scuole aperte ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini. I Paesi potrebbero voler considerare la revisione dei protocolli su tamponi, isolamento e quarantena dei contatti a rischio nelle classi per ridurre al minimo le interruzioni all’insegnamento, mitigando di rischi il più possibile con la ventilazione l’uso delle mascherine”. E secondo le stime, oltre il 50% degli europei contrarrà Omicron entro due mesi. Per Kluge: “A questo ritmo, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) prevede che ...