Anche Honor Magic V è ufficiale, il primo pieghevole del brand (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, è stato presentato l'Honor Magic V, ossia il primo smartwatch 5G pieghevole con certificazione IMAX Enhanced. Il fantastico dispositivo cinese, che non ha tardato ad arrivare, si basa sulla nuova piattaforma di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e può fare affidamento sull'inedita interfaccia Magic UI 6.0 con a bordo il sistema operativo Android 12. Il telefono sfoggia ben due display: uno OLED interno da 7,9 pollici pieghevole a 381ppi, refresh rate fino a 90Hz e l'altro OLED esterno da 6,45 pollici a 431ppi, refresh rate fino a 120Hz dotato di tecnologia waterdrop screen. La batteria da 4.750mAh si può ricaricare velocemente grazie al SuperCharge di Honor a 66W. Al di sotto della scocca in lega di titanio del nuovissimo ...

