Ambra Angiolini | com’è diventata la figlia | due gocce d’acqua – FOTO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Avete visto ladi? Ha appena compiuto 18 anni e molti fan hanno notato una certa somiglianza con la mammaè un’attrice molto conosciuta nel panorama artistico italiano. Ultimamente è stata impegnata con un programma in radio ed ha cercato di dedicarsi di più alla famiglia. SuaJolanda ha L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Luciano22970645 : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… - ParliamoDiNews : Allegri, cori pro Ambra Angiolini a Roma: così ha reagito l`allenatore #allegri #cori #ambra #angiolini #roma #così… - cerium_1064 : @LaPravdania Almeno Ambra Angiolini aveva l'auricolare. Lui neanche quello. - enocentrico : @gabribort E un pizzico di Ambra Angiolini no? - ParliamoDiNews : Massimiliano Allegri, brutale umiliazione all`Olimpico: accolto con questo coro, gode Ambra Angiolini – Libero Quot… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Avete visto la figlia di? Ha appena compiuto 18 anni e molti fan hanno notato una certa somiglianza con la mammaè un'attrice molto conosciuta nel panorama artistico italiano. Ultimamente è ...Appuntamento venerdì 14 gennaio alle 17.30 alla Cascina Parco Gallo a Brescia Due per la presentazione del primo libro diIl prossimo 8 febbraio lo spettacolo “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni e con Michele Placido sostituirà la seconda replica dello spettacolo “Il nodo” con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, pre ...A distanza di anni dal suo esordio in Tv, Ambra Angiolini continua a essere amatissima dal pubblico. Tra le doti che vengono apprezzate c'è la sua riservatezza. Questa volta, però, è il suo ex, France ...