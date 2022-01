Altro che Quirinale, la buona notizia è che Draghi ha ripreso in mano il governo (Di martedì 11 gennaio 2022) Le sedute psicanalitiche dei commentatori sulla conferenza stampa di Mario Draghi ieri hanno girato su un interrogativo che non si scioglie: è in campo per il Quirinale o vuole restare a palazzo Chigi? Nella conferenza stampa di ieri i cronisti non hanno scalfito il muro eretto dal premier («Non risponderò a domande sul Quirinale», aveva esordito), che è invece restato al merito delle questioni, la vaccinazione, le scuole aperte, la ripresa. La sensazione è che il presidente del Consiglio abbia voluto e saputo riacciuffare il bandolo di una matassa che si è ingarbugliata tra i problemi reali e la corsa al Quirinale (che, ormai è chiaro, significa la sorte del suo governo). Niente, bisogna prendere atto che la situazione è di estrema delicatezza, e che per questo Draghi non dirà mai ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Le sedute psicanalitiche dei commentatori sulla conferenza stampa di Marioieri hanno girato su un interrogativo che non si scioglie: è in campo per ilo vuole restare a palazzo Chigi? Nella conferenza stampa di ieri i cronisti non hanno scalfito il muro eretto dal premier («Non risponderò a domande sul», aveva esordito), che è invece restato al merito delle questioni, la vaccinazione, le scuole aperte, la ripresa. La sensazione è che il presidente del Consiglio abbia voluto e saputo riacciuffare il bandolo di una matassa che si è ingarbugliata tra i problemi reali e la corsa al(che, ormai è chiaro, significa la sorte del suo). Niente, bisogna prendere atto che la situazione è di estrema delicatezza, e che per questonon dirà mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Non c'è nessun complotto, questo centrodestra è unfit per andare al Colle Intendiamoci: è senz'altro vero che una spalmatina di lustro progressista e qualche disponibilità a rimasticare la mezza serqua di stupidaggini che patenta la presunta autorevolezza del profilo, un ...

Ettore Sottsass e la chiusura della mente e degli scatoloni sonciniani ... vorrei dirle quel che disse Sottsass a una tapina nel 1977, "sono solo e debole e tutti i miei amici sono soli e deboli e se lei vuole può senz'altro scrivere che siamo tutti ossessionati da ...

Atalanta, altro che addio: la Dea vuole blindare Muriel Today.it Il premier tace sul Quirinale Ma resta in gara Pierfrancesco De Robertis Nella sostanza però le cose stanno oggi come stavano prima della conferenza di ieri, e semmai Draghi pare avere maggiore coscienza dei pericoli che corre lui come potenziale ...

A scuola di politica politicante. In cattedra il professore De Luca Ma il fatto che fino ad oggi tutte le misure adottate in anticipo da De Luca per contrastare la pandemia siano state poi adottate dal governo, il fatto che con ogni probabilità avrà ragione anche stav ...

