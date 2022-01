Allegri: "Bonucci recuperato, Dybala? Vediamo come sta" (Di martedì 11 gennaio 2022) "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto ... Leggi su raisport.rai (Di martedì 11 gennaio 2022) "ha, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma.al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto ...

