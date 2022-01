Alla ricerca di gas radon nel Tribunale di Milano dopo la denuncia dei lavoratori malati di cancro (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – La Procura Generale di Milano ha affidato a una società il compito di rilevare la presenza di gas radon nei locali sotterranei del Tribunale di Milano dopo che nei giorni scorsi l'AGI aveva raccolta la denuncia dei lavoratori su una possibile correlazione tra elevate concentrazioni della sostanza cancerogena e cinque casi di tumore su dieci dipendenti degli uffici ‘Archivio generale' e ‘Corpi di reato'. dopo la denuncia il presidente della Corte d'Appello ha promesso massimo impegno L'impresa U-Series avrà il compito attraverso la fornitura di 200 rilevatori “di determinare la concentrazione media annua di radon in aria” attraverso due rapporti con cadenza semestrale. Nel documento firmato ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – La Procura Generale diha affidato a una società il compito di rilevare la presenza di gasnei locali sotterranei deldiche nei giorni scorsi l'AGI aveva raccolta ladeisu una possibile correlazione tra elevate concentrazioni della sostanza cancerogena e cinque casi di tumore su dieci dipendenti degli uffici ‘Archivio generale' e ‘Corpi di reato'.lail presidente della Corte d'Appello ha promesso massimo impegno L'impresa U-Series avrà il compito attraverso la fornitura di 200 rilevatori “di determinare la concentrazione media annua diin aria” attraverso due rapporti con cadenza semestrale. Nel documento firmato ...

Alla ricerca di gas radon nel Tribunale di Milano dopo la denuncia dei lavoratori malati di cancro 'Le persone che si sono ammalate lavorano lì da molto, da 30 - 40 anni e, per fortuna, grazie alla prevenzione, si sono accorte in tempo di avere un tumore e sono vive. Guarda caso, si tratta sempre ...

'Le persone che si sono ammalate lavorano lì da molto, da 30 - 40 anni e, per fortuna, grazie alla prevenzione, si sono accorte in tempo di avere un tumore e sono vive. Guarda caso, si tratta sempre ...