Algeria-Sierra Leone | Coppa d’Africa | la diretta e le probabili formazioni

Algeria-Sierra Leone in campo questo pomeriggio dalle 14.00, per la giornata del gruppo E della Coppa delle Nazioni Africane, presso lo Stadio Japoma di Douala. La squadra di Belmadi, a cui manca questo titolo dal 1990, è tra le favorite di questa edizione della competizione e nell'esordio odierno non può sbagliare. La Sierra Leone, dal canto suo, non vuole sentirsi agnello sacrificale, nonostante la differenza tecnica tra i due team. Ecco cosa c'è da sapere sulla gara e come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre in partenza. Statistiche e curiosità di Algeria-Sierra Leone L'Algeria ha perso la sua ultima gara in trasferta contro il Marocco il 19 ottobre 2019. Da lì in avanti, la squadra allenata ...

