Alessandria Iago Falque | Longo vuole convincere lo spagnolo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un clamoroso colpo di mercato quello che sta provando l’: il club piemontese vicino aIl calciomercato della Serie B potrebbe avere un sussulto in arrivo dal Piemonte, con l’vicina a definire l’ingaggio di. L’ala spagnola, attualmente svincolata, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio starebbe riflettendo sul pensiero di accettare la corte dei Grigi, stimolato dall’opera di convincimento del suo ex tecnico in granata Moreno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

