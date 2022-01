Alberto Angela, Christine: chi è la sorella “sconosciuta” e cosa fa (Di martedì 11 gennaio 2022) Alberto Angela e Christine sono gli unici figli del grande divulgatore scientifico Piero: chi è lei e perché il padre l’ha ringraziata La famiglia Angela è una dinastica culturale. Una vera istituzione in Italia ‘fondata’ da Piero, giornalista ed ex conduttore del Tg diventato famoso per il programma Superquark, i libri e tante altre iniziative volte alla diffusione della cultura, in tutte le materie sfaccettarure. Alberto Angela (foto Facebook)Chi ha proseguito su quella strada c’è Alberto, figlio di Piero, con con Ulisse, Passaggio a Nord Ovest, è entrato nei cuori di italiani di qualsiasi età (e nei cervelli), contribuendo alla formazione e alla conoscenza. Se Piero Angela non ha conosciuto l’era dei social quando era in pieno la ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 gennaio 2022)sono gli unici figli del grande divulgatore scientifico Piero: chi è lei e perché il padre l’ha ringraziata La famigliaè una dinastica culturale. Una vera istituzione in Italia ‘fondata’ da Piero, giornalista ed ex conduttore del Tg diventato famoso per il programma Superquark, i libri e tante altre iniziative volte alla diffusione della cultura, in tutte le materie sfaccettarure.(foto Facebook)Chi ha proseguito su quella strada c’è, figlio di Piero, con con Ulisse, Passaggio a Nord Ovest, è entrato nei cuori di italiani di qualsiasi età (e nei cervelli), contribuendo alla formazione e alla conoscenza. Se Pieronon ha conosciuto l’era dei social quando era in pieno la ...

