Albano e Romina perchè si sono lasciati? Matrimonio finito | la verità viene a galla

(Di martedì 11 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.restano ancora oggi una delle coppie più rimpiante del mondo dello spettacolo, dopo tanti anni però si scopre il motivo del loro addio. Restano ancora oggi una delle coppie più amate dal pubblico italiano che dopo la loro reunion artistica non ha mai smesso di seguirli non solo in televisione ma anche

FmM0SCA : @albydea Aggiungo Albano e Romina - LaMalinquenza : @BillyZanne Romina e Albano - sanibubi : @mjnqi albano e romina ?? - shippoergosum : @kfriedstripper Dopo Albano e Romina non ci credo più... - Succhiandiamo : RT @NikMegaFake: quando ti sospendono un account per violazione del copyright su musiche di Albano e Romina ?? -

La scomparsa di Ylenia, per molto tempo, fu raccontata come l'elemento dietro alla rottura e alla separazione di. Ma Carrisi smentisce il punto: "Il suo amore ha iniziato a spegnersi ...Sono trascorsi quasi 30 anni da quando la prima figlia diCarrisi ePower ovvero Ylenia Carrisi è misteriosamente scomparsa nel nulla a New Orleans . Da allora non si è più saputo nulla della giovane ma nonostante ciò ancora oggi a distanza di ...Albano e Romina restano ancora oggi una delle coppie più rimpiante del mondo dello spettacolo, dopo tanti anni però si scopre il motivo del loro addio. Getty Images Restano ancora oggi una delle ...Albano Carrisi , in arte Al Bano , è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico, famoso anche all'estero, in particolare ...