Albano e la verità sulla figlia Ylenia | “Si è buttata nel fiume e con Romina era già finita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Era il 4 gennaio 1994 quandoCarrisi,diPower, sparì nel nulla. Da quel giorno di lei non ci furono più tracce. Oggi il cantante di Cellino San Marco torna a parlare della sua scomparsa: secondo lui la 24enne si sarebbenelMississipi. In un intervista al Corriere della Serarivela quale sarebbe stata, a suo avviso, la fine di suaCarrisi, scomparsa nel 1994 a New Orleans dove si era recata con la famiglia. I genitori della giovane, che ora avrebbe 50 anni, non hanno mai smesso di cercarla e non si sono mai voluti arrendere, anche se con il passare degli anni hanno sempre meno voluto parlare dell’argomento. «Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al ...