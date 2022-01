Albano Carrisi e la Figlia Romina ai Ferri Corti: Lite in Diretta! (Di martedì 11 gennaio 2022) Nell’ultima diretta di Oggi è un altro giorno, è andata in scena una Lite tra Albano e la Figlia Romina jr. Tra padre e Figlia i rapporti sono tutt’altro che ottimi e di questo se ne sono acCorti i telespettatori di Rai 1. Dissapori e incomprensioni che vengono da lontano, almeno questo si è intuito, visto che la ragazza ha dichiarato di non essersi mai sentita capita dal papà. Ma ecco cosa è successo nel programma di Serena Bortone! Romina jr contro papà Albano a Oggi è un altro giorno Albano Carrisi è guarito dal Covid ed è riapparso in Tv nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Programma in cui è ospite fissa la Figlia del cantante di Cellino Romina jr. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Nell’ultima diretta di Oggi è un altro giorno, è andata in scena unatrae lajr. Tra padre ei rapporti sono tutt’altro che ottimi e di questo se ne sono aci telespettatori di Rai 1. Dissapori e incomprensioni che vengono da lontano, almeno questo si è intuito, visto che la ragazza ha dichiarato di non essersi mai sentita capita dal papà. Ma ecco cosa è successo nel programma di Serena Bortone!jr contro papàa Oggi è un altro giornoè guarito dal Covid ed è riapparso in Tv nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Programma in cui è ospite fissa ladel cantante di Cellinojr. ...

