Al Bano racconta degli ultimi giorni di Ylenia poi ferma le domande: fa troppo male (Di martedì 11 gennaio 2022) Ospite a Oggi è un altro giorno Al Bano risponde alle domande su sua figlia Ylenia come non aveva mai fatto prima in tv, poi il dolore torna forte e blocca Serena Bortone. Da quando Ylenia è scomparsa non gli importa più del Natale, lo festeggia ogni giorno, non fa differenza per lui se è il 25 dicembre o un altro giorno, non ha più tutta la sua famiglia. “E’ una parte di te che se ne va ed è difficile da recuperare ovviamente ma siccome sono un buon cristiano mi sono detto ‘tu chi sei per passare indenne da una vita senza croce’ e me ne sono fatto una ragione solida e cristiana. Certo non è bello provare quel dolore ma basta cantare per attutirlo”. Al Bano pensa ad Ylenia ogni giorno, è inevitabile. Pensa alla forza che aveva sua figlia, alla sua grinta, all’energia. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) Ospite a Oggi è un altro giorno Alrisponde allesu sua figliacome non aveva mai fatto prima in tv, poi il dolore torna forte e blocca Serena Bortone. Da quandoè scomparsa non gli importa più del Natale, lo festeggia ogni giorno, non fa differenza per lui se è il 25 dicembre o un altro giorno, non ha più tutta la sua famiglia. “E’ una parte di te che se ne va ed è difficile da recuperare ovviamente ma siccome sono un buon cristiano mi sono detto ‘tu chi sei per passare indenne da una vita senza croce’ e me ne sono fatto una ragione solida e cristiana. Certo non è bello provare quel dolore ma basta cantare per attutirlo”. Alpensa adogni giorno, è inevitabile. Pensa alla forza che aveva sua figlia, alla sua grinta, all’energia. ...

