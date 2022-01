Al Bano dalla Bortone | l’amore eterno per Romina e il dolore sordo per la scomparsa di Ylenia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un momento difficile che Alha superato con tutta la tenacia di cui è capace. Di questo si è parlato a Oggi è un altro giorno, salotto pomeridiano di Serenadel quale l’artista di Cellino San Marco è spesso ospite. Il suo racconto è partito proprio dai giorni trascorsi a combattere contro il Covid-19, per poi arrivare a una confessione a cuore aperto suPower e sua figlia. Al, dichiarazione d’amoreperLa curiosità di Serenabatte lì, su quelche ha conquistato il pubblico e che ci ha fatto sognare. Sul primo incontro con, Alnon ha proprio dubbi. E non li ha nemmeno su quello che la sua ex moglie gli ha insegnato: “Due mondi ...

Advertising

infoitcultura : Al Bano dalla Venier dopo il Covid: «Capodanno distruttto, ma senza sintomi grazie a tre dosi vaccino» - infoitcultura : Al Bano dalla Venier dopo il Covid: «Capodanno distruttto, ma senza sintomi grazie a tre dosi vaccino» -

Ultime Notizie dalla rete : Bano dalla

...quelle di Al, che come qualsiasi genitore non riesce a dimenticare la figlia Ylenia. Un discorso, tra l'altro, fatto alla presenza di un'altra delle sue figlie, Romina Jr., spesso ospite...Al: "Ho spaccato un ristorante intero"/ "Mi facevano lavorare come uno schiavo" Poi, un ... Le feci notare che era a un passolaurea, che doveva arrivare prima al traguardo, ma lei mi rispose ...Al Bano ricorda la figlia Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1993, dedicandole un bellissimo momento dalla Bortone.Per la prima volta Al Bano parla a lungo di sua figlia Ylenia in tv ma su una domanda ferma Serena Bortone, il dolore è troppo forte ...