Adelaide | obiettivo quarti per Paolini live in tv

(Di martedì 11 gennaio 2022) Jasminetorna in campo nella notte italiana per il secondo turno dell'"International 2" , WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si sta disputando sui campi in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adelaide obiettivo

Tennis Circus

RISULTATI "International 2" WTA 250, Australia 10 - 15 gennaio, 2022 $239.477 - cemento SINGOLARE Primo turno Jasmine Paolini (ITA) b. (q) Storm Sanders (AUS) 75 62 Secondo turno ...... dopo aver raggiunto la finale proprio ad, primo dei due tornei presso la città ... Mager, dal canto suo, tenterà di iniziare la stagione nel migliore dei modi, con l'in prospettiva ...Gianluca Mager incrocerà Karen Khachanov al secondo turno dell'Atp 250 di Adelaide 2 2022, scontro certamente e particolarmente insidioso per l'azzurro. Come e quando seguire il match in diretta tv e ...Il talento di Carrara ha rinunciato a scendere in campo per il primo turno contro Bonzi. Bene il ligure, che si prende la rivincita su Gerasimov e adesso sfiderà Khachanov ...