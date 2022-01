Addio a Sassoli | una vita tra giornalismo e politica Il presidente del Parlamento europeo non ce l’ha fatta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ildel, David Maria, si è spento questa notte, 11 gennaio, all'1.15 presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), dove era ricoverato dal 26 dicembre per complicazioni dovute a una disfunzione del sistema immunitario. Era nato a Firenze il 30 maggio 1956. Membro del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), di cui fa parte il Pd italiano,era stato eletto tre volte deputato al, e il 3 luglio 2019 ne era stato elettoper la prima metà della legislatura in corso. Il suo mandato stava per scadere: l'Assemblea voterà martedì a Strasburgo il suo successore.video width="746" height="420" ...