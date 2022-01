A cosa si è ridotto Novak Djokovic in aeroporto, che umiliazione: spunta una foto... | Guarda (Di martedì 11 gennaio 2022) Un caso internazionale e che, per un motivo o per l'altro, sta appassionando il mondo intero: si parla della vicenda di Novak Djokovic, il "leader no-vax" in Australia, il tennista numero 1 al mondo che sta combattendo la sua (a tratti incomprensibile) battaglia per poter prendere ai prossimi Australian Open. E dopo gli ultimi aggiornamenti - il fatto che sia tornato "a piede libero" - ecco che di Nole se ne occupa anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il tutto nella puntata in onda lunedì 10 gennaio. Ovviamente, il taglio del servizio dedicato dal tg di Striscia a Djokovic è ironico: una carrellata dei meme più divertenti che lo riGuardano. E così ecco "Novak Djocovid". Dunque il tennista in versione Fantozzi: "Faccio l'accento australiano?". Dunque la versione Marchese del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Un caso internazionale e che, per un motivo o per l'altro, sta appassionando il mondo intero: si parla della vicenda di, il "leader no-vax" in Australia, il tennista numero 1 al mondo che sta combattendo la sua (a tratti incomprensibile) battaglia per poter prendere ai prossimi Australian Open. E dopo gli ultimi aggiornamenti - il fatto che sia tornato "a piede libero" - ecco che di Nole se ne occupa anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il tutto nella puntata in onda lunedì 10 gennaio. Ovviamente, il taglio del servizio dedicato dal tg di Striscia aè ironico: una carrellata dei meme più divertenti che lo rino. E così ecco "Djocovid". Dunque il tennista in versione Fantozzi: "Faccio l'accento australiano?". Dunque la versione Marchese del ...

