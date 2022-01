“92 miliardi per effettuare i tamponi nella scuola secondaria” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Abbiamo dato 92 milioni e 104mila euro al Commissario Figliuolo per poter effettuare a titolo gratuito i tamponi a tutta la scuola secondaria. Questo è importante e questo libera spazio anche per i bambini più piccoli in modo che tutte le attenzioni possano essere su di loro”. Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure per affrontare il diffondersi del Covid, rispondendo a una domanda sul rientro dei bambini dopo la positività, visto che le Asl non riescono a rilasciare i certificati in tempi brevi. “Terrò conto della sua considerazione”. C’e’ la possibilita’ che per il rientro a scuola possa essere sufficiente solo il tampone negativo visto che le Asl sono oberate di lavoro? “Rifletteremo anche su questo”, ha risposto il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) “Abbiamo dato 92 milioni e 104mila euro al Commissario Figliuolo per potera titolo gratuito ia tutta la. Questo è importante e questo libera spazio anche per i bambini più piccoli in modo che tutte le attenzioni possano essere su di loro”. Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure per affrontare il diffondersi del Covid, rispondendo a una domanda sul rientro dei bambini dopo la positività, visto che le Asl non riescono a rilasciare i certificati in tempi brevi. “Terrò conto della sua considerazione”. C’e’ la possibilita’ che per il rientro apossa essere sufficiente solo il tampone negativo visto che le Asl sono oberate di lavoro? “Rifletteremo anche su questo”, ha risposto il ...

