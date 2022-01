500 Miglia Indianapolis | Montoya ci riprova con la McLaren | ' Vincere? Si può'

Advertising

Juan Pablo Montoya correrà con la Arrow McLaren SP ladi Indianapolis per il secondo anno consecutivo. Affiancherà Pato O'Ward e Felix Rosenqvist e nel mese di maggio disputerà il GP di Indianapolis e la Indy. Montoya, 46 anni, ha vinto ...Così come era accaduto già 12 mesi fa infatti, Montoya sarà al via della prossima edizione delladi Indianapolis , mettendosi al volante della terza vettura schierata dal team Arrow ...Due vittorie a Indy per Montoya. Juan Pablo Montoya ci vuole provare ancora. Il pilota colombiano tenterà infatti anche quest'anno l'assalto alla 500 miglia di Indianapolis, già ...Ripiegano i tedeschi, attaccano gli italiani. Stellantis fa la prima mossa nel motorsport e sposta una pedina strategica. Una vera regina della velocità. Il prossimo anno, nella ...