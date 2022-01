40 cani cercano casa: aiutiamoli a trovare una famiglia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 40 gli amici a 4 zampe in cerca di una casa che li accolga. Al momento vengono ospitati nella Fondazione Candutti, ma per quanto le volontarie li trattino con amore, la speranza è quella di poterli vedere adottati, accolti e amati da una famiglia tutta per loro. Di seguito riportiamo l’appello delle volontarie del centro e alcune foto dei cagnolini in questione. Leggi anche: Roma, cinghiali ‘pazienti speciali’ al pronto soccorso del Policlinico Gemelli (VIDEO) La Fondazione Candutti: chi sono Dal 1965 La Fondazione Candutti, situata in via Laurentina 1542 km 15 (Roma), altezza cimitero Laurentino, si occupa di fare pensione a cani e gatti. Dispone di un ambulatorio veterinario, aperto tutte le mattine e di un piccolo cimiterino dove poter far riposare i nostri animali. Sono diversi anni che oltre le molteplici richieste di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 40 gli amici a 4 zampe in cerca di unache li accolga. Al momento vengono ospitati nella Fondazione Candutti, ma per quanto le volontarie li trattino con amore, la speranza è quella di poterli vedere adottati, accolti e amati da unatutta per loro. Di seguito riportiamo l’appello delle volontarie del centro e alcune foto dei cagnolini in questione. Leggi anche: Roma, cinghiali ‘pazienti speciali’ al pronto soccorso del Policlinico Gemelli (VIDEO) La Fondazione Candutti: chi sono Dal 1965 La Fondazione Candutti, situata in via Laurentina 1542 km 15 (Roma), altezza cimitero Laurentino, si occupa di fare pensione ae gatti. Dispone di un ambulatorio veterinario, aperto tutte le mattine e di un piccolo cimiterino dove poter far riposare i nostri animali. Sono diversi anni che oltre le molteplici richieste di ...

40 cani cercano casa: aiutiamoli a trovare una famiglia Il Corriere della Città

