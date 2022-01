Zona gialla, Super green pass, booster: cosa cambia oggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Zona gialla per altre 4 Regioni, Super green pass esteso ad altre attività, booster del vaccino anti Covid a 4 mesi dalla seconda dose. Sono le importanti misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia di coronavirus che scattano oggi 10 gennaio 2022 in Italia, mentre è già in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50. E c’è attesa per la conferenza stampa in programma alle 18 nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo. I contagi dilagano, complice la variante Omicron: ieri nel nostro Paese sono stati registrati altri 155.659 casi di positività e 157 morti. Zona gialla – L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)per altre 4 Regioni,esteso ad altre attività,del vaccino anti Covid a 4 mesi dalla seconda dose. Sono le importanti misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia di coronavirus che scattano10 gennaio 2022 in Italia, mentre è già in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50. E c’è attesa per la conferenza stampa in programma alle 18 nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo. I contagi dilagano, complice la variante Omicron: ieri nel nostro Paese sono stati registrati altri 155.659 casi di positività e 157 morti.– L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il ...

