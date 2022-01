Zauchensee 2021 | programma delle gare

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino vedrà le atlete scendere per una discesa libera ed un superG il 15 e 16 gennaio a. Cosa ci dobbiamo aspettare a? Ci sarà anche Sofia Goggia sulle piste il prossimo weekend. Buoni segnali sono arrivati da tutto il gruppo azzurro. Federica Brignone non è al 100% dopo l’infiammazione al tendine rotuleo, Elena Curtoni invece ha tutte le carte per farsi notare nel superG. Grande attesa anche per Francesca Marsaglia e le sorelle Delago. ILDI2022 Giovedì 13 gennaio Orario da definire – Prima prova cronometrata Venerdì 14 gennaio Orario da definire – Seconda prova cronometrata Sabato 15 gennaio 10.45 – SuperG Domenica 16 gennaio 11.30 – Discesa libera CdM Sci ...

IN TV - La Coppa del Mondo di sci alpino- 2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il streaming ... prima prova discesa femminileVenerdì 14 gennaio ...9.21 Mikaela Shiffrin vinse sulla Podkoren nel 2018, ma nelnon andò oltre due sesti posti. 9. tornerà in gara tra sette giorni a. 9.01 I pettorali di partenza della prima manche: 1 ...La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue nel suo fitto calendario di questo inizio di 2022. Dopo il difficoltoso ritorno in pista di Zagabria con i consueti slalom, il Circo Bianco si sposta tra Aust ...Prosegue senza soluzioni di continuità il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Dopo i weekend di Kranjska Gora e Adelboden, i due comparti si preparano per una serie di gare di gr ...