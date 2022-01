WWE | Si vorrebbe limitare la presenza di superstar femminili di NXT 2 0 alla Royal Rumble

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata di Smackdown abbiamo potuto notare come la WWE abbia già annunciato diverse partecipanti per quanto riguarda ilmatch femminile, anticipando così anche diversi nomi che sarebbero potuti essere delle possibili entrate a sorpresa come ad esempio Brie e Nikki Bella o l’attuale IMPACT Knockouts Champion Mickie James e diverse altre ancora. Limite alleda NXT 2.0 Questo tipo di annuncio ha avuto due principali motivazioni, la prima è una ragione prettamente di vendita di biglietti per il PPV e l’altra, come riportato da Bryan Alvarez durante il Wrestling Observer Live, sarebbe quello diladiprovenienti da NXT 2.0 nelmatch, ecco ...

