WWE: Sarebbe vicino l'accordo con un grosso nome per il Royal Rumble match maschile (Di lunedì 10 gennaio 2022) La WWE sta lavorando alacremente per riuscire a garantire il massimo spettacolo possibile per il ppv Royal Rumble. Ha fatto sicuramente scalpore l'annuncio di Mickie James per il match femminile, che varrà una title shot in vista di Wrestlemania. In particolare ha fatto scalpore perché la ragazza si presenterà come Knockouts Champion di Impact Wrestling. Ma la compagnia di Stamford vuole stupire anche nella sezione maschile, dove Sarebbe possibile l'accordo con un grosso nome. Forbidden door al maschile Secondo quanto riporta Wrestle Votes, la WWE starebbe lavorando per portare nel match a 30 uomini di Royal Rumble uno o due nomi di spessore attraverso la forbidden door.

