WWE: Brock Lesnar raggiunge due leggende per il maggior numero di WWE title vinti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brock Lesnar non appariva in WWE dalla perdita del WWE Championship contro Drew McIntyre a WrestleMania 36. Tutto ciò è cambiato a SummerSlam, dove ha fatto il suo scioccante ritorno sfidando Roman Reigns, e tornando ufficialmente come babyface, per la gioia dei fan. Lesnar ha fatto il suo debutto in WWE nel 2002 ed è stato subito considerato come una forza inarrestabile che si è scontrato con i talenti della compagnia, tra queste, numerose leggende. Raggiunte due leggende In occasione del pay per view Day 1, The Beast Incarnate ha vinto il WWE Championship dopo aver sconfitto Big E, Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley. La federazione ha utilizzato il suo profilo Twitter ufficiale e ha rivelato che Lesnar ha ora il quinto maggior ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 gennaio 2022)non appariva in WWE dalla perdita del WWE Championship contro Drew McIntyre a WrestleMania 36. Tutto ciò è cambiato a SummerSlam, dove ha fatto il suo scioccante ritorno sfidando Roman Reigns, e tornando ufficialmente come babyface, per la gioia dei fan.ha fatto il suo debutto in WWE nel 2002 ed è stato subito considerato come una forza inarrestabile che si è scontrato con i talenti della compagnia, tra queste,se. Raggiunte dueIn occasione del pay per view Day 1, The Beast Incarnate ha vinto il WWE Championship dopo aver sconfitto Big E, Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley. La federazione ha utilizzato il suo profilo Twitter ufficiale e ha rivelato cheha ora il quinto...

