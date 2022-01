Withu | che faticaccia superare Jesolo | vittoria solo nel finale | 71-67

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Withu che

Basketinside

Ma da quella alla bestiail teamRNF metterà in pista, ce ne passa di strada... e di strada il nativo di Potcheftroom dovrà farne, consapevolei giornalisti saranno più feroci dei ...... arrivando direttamente dalla Moto3 , come prima di lui fece solo Jack Miller nel 2015, e guiderà la Yamaha M1 del teamRNF. Sarà un'esperienza completamente nuova per lui,osserverà più ...Inizia bene il 2022 della WithU Bergamo, che nella prima del nuovo anno batte a domicilio la Secis Jesolo col punteggio di 71-67. Una gara equilibrata di fatto per tutti ...Inizia bene il 2022 della WithU Bergamo, che nella prima del nuovo anno batte a domicilio la Secis Jesolo col punteggio di 71-67. Una gara equilibrata di fatto per tutti i 40’ di gioco, decisa dalla t ...