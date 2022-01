Washington: il killer del carrello della spesa ha ucciso 5 donne (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’uomo afroamericano di 35 anni Anthony Robinson si trova in carcere da novembre, e sembra essere stato individuato come l’autore dell’uccisione di alcune donne ritrovate in carrelli della spesa. L’ultima vittima è stata ritrovata a Union Station ma si teme che ce ne siano molte di più. Questo quanto riporta Ansa. Il caso del “the Shopping Cart killer”, il killer del carrello Vicino a Capitol Hill è stato rinvenuto in un carrello della spesa il corpo di una donna coperto da un telo di plastica. Il ritrovamento avvenuto in queste circostante insolite ha portato le autorità ad individuare come autore del gesto il killer conosciuto come “the Shopping Cart killer”, la donna sarebbe la sua quinta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’uomo afroamericano di 35 anni Anthony Robinson si trova in carcere da novembre, e sembra essere stato individuato come l’autore dell’uccisione di alcuneritrovate in carrelli. L’ultima vittima è stata ritrovata a Union Station ma si teme che ce ne siano molte di più. Questo quanto riporta Ansa. Il caso del “the Shopping Cart”, ildelVicino a Capitol Hill è stato rinvenuto in unil corpo di una donna coperto da un telo di plastica. Il ritrovamento avvenuto in queste circostante insolite ha portato le autorità ad individuare come autore del gesto ilconosciuto come “the Shopping Cart”, la donna sarebbe la sua quinta ...

