Wanda Nara in mezzo alla natura | tra le foglie spunta qualcosa

Ennesimo scatto bollente di Wanda Nara che, anche in mezzo alla natura, riesce ad accendere i desideri dell'universo maschile. Una delle donne più chiacchierate nel mondo del calcio è, senza ombra di dubbio, Wanda Nara; la showgirl argentina, negli ultimi mesi, è finita sulle prime pagine dei principali giornali di gossip per il rischio di veder finire il suo matrimonio con Icardi a causa di un presunto tradimento proprio del centravanti del PSG. Ipotesi scongiurata con i due che, dopo un piccolo periodo di crisi, sono tornati più uniti che mai e ora l'attrice (ultima apparizione nella fiction argentina Golpe al corazón) può tornare a dedicarsi esclusivamente agli interessi lavorativi del marito.

