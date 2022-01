Volley, Coppa Italia 2022: Final Four rinviata di 40 giorni, si gioca il 5-6 marzo. Confermati i quarti di finale (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Final Four della Coppa Italia 2021-2022 di Volley maschile è stata rinviata di sei settimane. L’evento trasloca dal weekend del 22-23 gennaio al fine settimana del 5-6 marzo. Il motivo è chiaramente legato alle molteplici positività al Covid-19 che hanno colpito le squadre nelle ultime settimane, causando svariati rinvii degli incontri di campionato: con l’obiettivo di vedere formazioni in campo col miglior sestetto possibile, la Lega Volley ha optato per il rinvio di un mese e mezzo. Si dovrebbe giocare a Casalecchio di Reno (alle porte di Bologna), ma si attendono conferme. L’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato Italiano di Volley maschile, viene così anticipata ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladella2021-dimaschile è statadi sei settimane. L’evento trasloca dal weekend del 22-23 gennaio al fine settimana del 5-6. Il motivo è chiaramente legato alle molteplici positività al Covid-19 che hanno colpito le squadre nelle ultime settimane, causando svariati rinvii degli incontri di campionato: con l’obiettivo di vedere formazioni in campo col miglior sestetto possibile, la Legaha optato per il rinvio di un mese e mezzo. Si dovrebbere a Casalecchio di Reno (alle porte di Bologna), ma si attendono conferme. L’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionatono dimaschile, viene così anticipata ...

