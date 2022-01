Vittoria Puccini regina di eleganza | ecco i suoi outfit più belli

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dai jeans alle gonne fino ai vestiti eleganti: tutti i look più caratteristici dell'attrice, protagonista della nuova fiction "Non mi lasciare" in onda su RaiUno dal 10 gennaio. L'articolo proviene da DireDonna.

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - ramona32836513 : RT @acciokindness: Ma parliamo un attimo della bellezza di Vittoria Puccini #NonMiLasciare - masiscemm : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini - annetteakuma : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini - curadisplendere : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini -

... dopo Mission Impossible a fine 2020 (indimenticabili gli inseguimenti di Tom Cruise saltando da un taxi all'altro), la fiction Non mi lasciare conin questi giorni in onda su Rai1 e ...La fiction di Rai 1 (in replica anche su RaiPlay) con, Sarah Felderbaum e Alessandro Roja, 'Non mi lasciare', è una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia. Protagonista della serie è il vicequestore Elena Zonin (la)...Il tema è decisamente attuale: i reati informatici e i crimini contro l'infanzia. Ma lo svolgimento necessita come sempre di includere elementi thriller, qualche scheletro nell'armadio e una storia d' ...Non mi lasciare, il trionfo di Vittoria Puccini. Protagonista della serie è Vittoria Puccini che interpreta il vicequestore Elena Zonin. Dunque, anno nuovo stessa storia: le serie targate Rai sono un ...